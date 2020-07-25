"فولكس واجن" تتصدر قائمة الشركات الأكثر مديونية بـ192 مليار دولار

تصدّرت مجموعة "فولكس واجن"، قائمة ديون 900 شركة عالمية حول العالم، بديون بلغت 192 مليار دولار أي ما يعادل 3 تريليونات و72 مليار جنيه، وفق دراسة ما ذكرته حديثة.

ويعني هذا أن ديون "فولكس واجن" تخطت ديون دول مثل جنوب أفريقيا التي تقدر ديونها بـ180 مليار دولار، ووصلت ديون المجر إلى 101 مليار دولار لتتفوق عليها شركة "فولكس واجن" في الديون.

وكشفت المصادر، أنَّ أغلبية ديون فولكس واجن ترتبط بقسم التمويل الكبير الخاص بها و قسم البحث و التطوير وزادت ازمة كورونا من حدة الديون.

لم تكن "فولكس واجن" التي احتلت مركزًا في قائمة الشركات الأكثر مديونية حيث احتلت شركة "دايملر بنز" المركز الثالث بديون بلغت 151 مليار دولار ما يعادل 2 تريليون و416 مليار جنية، وجاءت شركة "تويوتا" في المركز الرابع بديون بلغت 138 مليار دولار أي ما يعادل 2 تريليون و208 مليارات جنيه.

جاء ذلك إضافة إلى شركة "فورد" الأمريكية التي احتلت المركز السابع بديون بلغت 122 مليار دولار بما يعادل تريليون و952 مليار جنيه، وفي المركز الثامن جاءت شركة "bmw" بديون 114 مليار دولار أي ما يعادل تريليون و824 مليار جنيه.

جدير بالذكر أنَّ انتشار فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مديونية الشركات بنحو 12% ما يعادل 9.3 تريليون دولار.