"جثة سيدة مقطعة في ثلاجة".. الأمن يواصل جهوده لكشف غموض جريمة هزت الهرم

"جثة مقطعة داخل ثلاجة" بمنطقة الهرم، هكذا سجلت القوات أثناء المعاينة والتحقيق فى بلاغ اختفاء لسيدة بمنطقة الهرم، عثر القوات على أجزاء آدمية لجثة مقطعة داخل ثلاجة، وتم التحفظ عليها.

وأخطرت الجهات المختصة التى انتقلت وباشرت التحقيق وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ومعرفة تاريخ الجريمة، وطلبت القوات تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وبدأ فريق البحث فى مناقشة أسرة الضحية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتواصل القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.