مصادر: مناقشة الزوج بعد العثور على جثة سيدة ممزقة داخل ثلاجة في الهرم

كشفت مصادر مطلعة على واقعة العثور على جثة ممزقة داخل ثلاجة بمنطقة الهرم، أثناء المعاينة والتحقيق في بلاغ اختفاء لسيدة بمنطقة الهرم، أن أسرة الضحية اتهمت الزوج بارتكاب واقعة قتل ابنتهم وتقطيعها ووضعها فى أكياس بلاستيك داخل ثلاجة.

وأضافت المصادر أن الزوج يعمل جزارا وكان على خلافات مع الضحية وتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لمناقشته حول الاتهامات المنسوبة إليه وعما إذا كان ارتكب الجريمة وكيفية ارتكابها لها وتقطيعها للجثة والمدة الزمنية التى استغرقها وتاريخ وقوع الجريمة.

وتواصل القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وباشرت الجهات المختصة التى انتقلت وباشرت التحقيق وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ومعرفة تاريخ الجريمة، وطلبت القوات تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.