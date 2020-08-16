انهيار جزئي بمنزل وتصدع آخر دون إصابات في سوهاج

أخلت أجهزة الحكم المحلي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في سوهاج، منزل من السكان عقب حدوث تصدعات به بسبب انهيار جزئي بمنزل ملاصق غير مأهول بالسكان بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، ولم ينتح عن الواقعة ثمة إصابات بأحد.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود بلاغ جزئي لمنزل بناحية بندر ساقلته، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين انهيار الحائط الخلفي والأمامي لمنزل ملك "العارف.ق.ج" 59 عاما عامل ويقيم بذات الناحية علي مساحة 90 متر غير مأهول بالسكان دون حدوث ثمة إصابات.

نتج عن ذلك حدوث بعض التصدعات بمنزل مجاور ملك "عبد الحفيظ.ظ.ع" 30 عاما عامل ويقيم بذات الناحية على مساحة 110 متر مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت.

وتم إخلاء المنزل الثاني من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، بسؤال مالك المنزل الثاني وأتهم مالك المنزل الأول بالتسبب في ذلك وبمواجهة المشكو في حقه قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأن حدوث الانهيار نتيجة قدم المنزل وتهالكه، تم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته لاتخاذ اللازم.

حرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.