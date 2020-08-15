مدبولي ينقل رسالة السيسي إلى القيادة في السودان: حريصون على دعمكم

عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته الشديدة بوجوده في السودان، على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني، إنه يحمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قيادات دولة السودان، بحرص مصر الشديد على تقديم كل سبل الدعم الممكن للأشقاء في السودان في هذه الفترة الدقيقة، في كل مناحي القطاعات التي تخدم المواطن السوداني سواء في مجالات التعامل مع آثار الفيضانات، وقطاع الصحة، والقطاعات التنموية المهمة مثل قطاع الكهرباء وقطاع الموارد المائية والري والتجارة والصناعة.

وأضاف: "تناقشت مع رئيس الوزراء السوداني في مرحلة جديدة كلنا نطمح إليها خلال الفترة القادمة لتفعيل كل الأفكار والمشروعات التي كنا دائمًا نحلم بأن تكون موجودة بين الشعبين".