الأرصاد: منخفض الهند الموسمي يؤثر على الطقس في مصر حاليا

قال محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي يؤثر على الطقس في مصر خلال هذه الفترة من الصيف، ويكون أكثر تأثيرا وعمقا على القاهرة والوجه البحري في الأيام التي ترتفع بها درجات الحرارة.

وأضاف أن طبقات الجو العليا يكون لها عامل هام جدا في حال وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يحبس كمية الرطوبة على سطح الأرض، ولكن حال وجود منخفضا جويا يبدأ في رفع الرطوبة لأعلى ويكون بها الضباب.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد والإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه كلما اقتربنا من نهاية فصل الصيف يبدأ منخفض الهند الموسمي في الإنحسار النسبي ولكن تأثيره يكون موجود بشكل طفيف.

وتابع شاهين أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية سواء مطروح والسلوم وحتى الإسكندرية تتراوح من 30 لـ31 درجة، والمناطق الشرقية ترتفع بها درجات الحرارة لـ33 درجة مئوية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة من 36 لـ37 درجة، وشمال الصعيد درجات الحرارة بها ترتفع لـ39 درجة، والمناطق الجنوبية تتجاوز درجات الحرارة الـ40 درجة.