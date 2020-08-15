الطقس اليوم السبت 15-8-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد الجوية بهيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم السبت وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، يكون معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا.

فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

بينما يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أنه يستمر نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم. كذلك على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وجازان وسواحل عسير.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان وعسير.

الطقس في الأردن

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.