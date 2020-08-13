الطقس اليوم الخميس 13-8-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد الجوية بهيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الخميس وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية..

الطقس في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس به شبورة مائية صباحًا ليكون مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدلًا ليلًا.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، وسط طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفًا على السواحل الشمالية ليلاً.

أما في شمال الصعيد وجنوب سيناء فيسود طقس حار، والرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20%) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على خليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن طقس اليوم حيث تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق نجران، جازان وعسير مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية واجزاء من مناطق (الرياض، حائل والقصيم) تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

الطقس في الأردن

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.