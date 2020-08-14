الطقس اليوم الجمعة 14-8-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارا نهارًا، معتدلا ليلًا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس سيكون حارا نهارًا، معتدلا ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن طقس اليوم، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، كذلك على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وجازان، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان وعسير.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الجمعة، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، ليلا.