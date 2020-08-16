الاحتلال يعتقل أسيرا "محررا" جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أسيرا محررا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمود جمال الصباح "23 عاما"، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

كانت قوات الاحتلال، صعدت من حملة اعتقالاتها في محافظة بيت لحم خلال الأيام الماضية، حيث اعتقلت عددا من الشبان، تركزت في مدينة بيت لحم والمنطقة الشرقية.

وأصيب عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على بوابة جدار الضم العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم، أثناء توجهه إلى عمله داخل أراضي عام 1948.

وذكرت مصادر مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لوكالة "وفا"، أن الشاب سهير داوود عبيط "35 عاما"، أصيب برصاصة في القدم، وحالته مستقرة.

سلطات الاحتلال تغلق بحر غزة بشكل كامل

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بحر قطاع غزة أمام مراكب الصيادين بشكل كامل، فيما جدد الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصفه على عدة أهداف.

وقال صيادون، إن زوارق بحرية الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية صوب مراكب الصيادين على بعد نحو ميل ونصف الميل قبالة بحر غزة، وأجبرتهم على الخروج من البحر، وأبلغتهم بإغلاقه بشكل نهائي.

وأكد الصيادون، أن هناك انتشارا مكثفا لزوارق الاحتلال الحربية داخل البحر، وعمليات ملاحقة ومطاردة لمراكب الصيادين، وعمليات إطلاق نار باتجاه المراكب، وإجبارهم على ترك البحر، والعودة إلى الشاطئ دون سابق إنذار، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة.

وجدّد الطيران الحربي الإسرائيلي، فجرا، عمليات القصف على قطاع غزة، وقصفت طائرات حربية إسرئيلية بنحو 6 صواريخ موقعا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره، واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار في الممتلكات المجاورة.

كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعا شمال قطاع غزة بصاروخين، ما أوقع أضرارا في المكان.