اصطدام قطار بتروسيكل يتسبب في توقف حركة القطارات بقنا

وقع حادث تصادم قطار مع تروسيكل، متجها من الأقصر إلى الإسكندرية، اليوم الأحد، ما تسبب في تأخر حركة القطارات، دون حدوث أي خسائر بشرية، وتعطل حركة القطارات لمدة نصف ساعة بمركز دشنا.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم في القطار رقم 157 مميز، القادم من الأقصر متجهًا إلى الإسكندرية، بالقرب من قرية العقبة بمركز دشنا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لإصلاح العطل الذي تسبب في إيقاف حركة القطارات لمدة نصف ساعة.