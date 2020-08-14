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عاجل.. خروج 3 عربات من قطار الزقازيق عن القضبان في شبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
02:53 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
جانب من الواقعه

جانب من الواقعه

خرجت 3 عربات من قطار الزقازيق عن القضبان بالقرب من محطة سكة حديد شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من المعاينة عقب وصول قطار الزقازيق المتجه إلى القاهرة "خط الشرق"، بالقرب من محطة شبرا الخيمة، وفور تحركه في اتجاه القاهرة، خروج 3 عربات من القطار عن القضبان، فاستغاث الركاب حتى توقف سائق القطار، وأنقذت العناية الإلهية الركاب من الموت المحقق. فيما جرى الدفع بأوناش هيئة السكة الحديد، لرفع عربات القطار مرة أخرى.

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