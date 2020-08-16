عاجل.. بدء حفل افتتاح الرئيس لعدد من مشروعات النقل بآيات الذكر الحكيم

بدأ حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من المشروعات القومية بمجال النقل، بآيات الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أيمن عقل.

وكان السفير بسام راضي قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدي المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية وآخرى للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.