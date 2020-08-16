رئيس الوزراء: 71 مليار جنيه لتطوير الموانئ المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك نقلة كبيرة حدثت في تطوير الموانئ البحرية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المدرجة في هذا الصدد تتجاوز 71 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه جرى الانتهاء من تطوير 12 ميناء بحريا من أصل 15 ميناء، مع إضافة ميناءين كاملين، وهما برنيس وجربوب.

وتابع: "أرصفنا أطوالًا لأرصفة الموانئ التي جرى إضافتها تتجاوز 7 كم، ونعمل على أن تضاهي الموانئ المصرية نظيرتها على مستوى العالم".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.