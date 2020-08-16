عاجل.. مدبولي: مصر الـ28 على مستوى العالم في جودة الطرق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ازدواج عدد من الطرق التي كانت تحدث عليها العديد من الحوادث بشكل مستمر، إضافة إلى الطرق الرئيسية التي بدأت تربط المدن الجديدة، منوها بأنفاق "تحيا مصر" التي جرى افتتاحها، مشيرا إلى أن إنجازات مصر في مجال النقل، جعلتها في المركز الـ28 في جودة الطرق على مستوى العالم بعدما كانت في الـ118.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بحفل افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من المشروعات القومية بمجال النقل، أن مصر لديها مخطط لوجود محور عرضي كل 25 كيلومترا، مشيرا إلى أنه خلال العام المالي الحالي سيكون هناك نحو 15 محورا انتهت.

وتابع مدبولي بأنه جرى التوافق على البدء في تنفيذ رفع كفاءة العديد من الطرق الداخلية التي ستتكلف أكثر من 36 مليار جنيه كمرحلة أولى، وجرى البدء في تنفيذها اعتبارا من العامين الماضيين، كما أدرج العام الحالي 6 مليار جنيه لتنفيذ هذه الطرق.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.