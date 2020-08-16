شركة فرنسية تدير الخط الثالث للمترو 15 عاما.. و"النقل" تحدد سعر التذكرة

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن شركة RATP الفرنسية العالمية ستدير الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 6 محطات جديدة اليوم، وهي "النزهة - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - هشام بركات - عدلي منصور".

وقال والي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الشركة الفرنسية العالمية المتخصصة ستقوم بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة، وإلى جانب ذلك تختص وزارة النقل وهيئة الأنفاق بتحديد سعر تذكرة الركوب للمترو.

وأضاف أن الشركة الفرنسية تمتلك خبرة كبيرة حيث تختص بإدارة مرفق مترو الأنفاق في عدد من العواصم العالمية مثل باريس ولندن، لافتاً إلى أن وزارة النقل تسعى لتعظيم جدوى وسائل النقل الجماعي في الدولة وربط خطوط شبكة مترو الأنفاق بوسائل النقل المتعددة، بالإضافة إلى إحداث تغييرات جديدة في آليات التشغيل والتحكم بالمرفق.