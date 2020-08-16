تحذيرات عراقية من وجود 513 حاوية شديدة الانفجار بميناء أم قصر التجاري

حذرت دائرة الجمارك العراقية، من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة "550 كم جنوب العاصمة العراقية بغداد".

وقال المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية خالد صلاح، لصحيفة "الصباح" الحكومية، اليوم، "إن هيئة الجمارك انتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري، بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية، واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزين، ونقل المواد الكيماوية والخطرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام".

وأضاف صلاح، "أن مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانئ أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفجار والسمية، تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للانفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء".

ودعا صلاح، المستوردين للمواد الكيماوية بالقطاعين الحكومي والخاص إلى الاستجابة الفورية لإخلاء جميع الحاويات الموجودة في أرصفة ميناء أم قصر لتفادي حصول حوادث محتملة في الموانئ بسبب تكدسها في ظروف مخالفة للسلامة والصحة والتقييس النوعي والمعايير الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وكانت الحكومة العراقية، دعت جميع المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية والمطارات إلى إجراء جرد دقيق وشامل لجميع الحاويات التي تضم مواد قابلة للانفجار، للإسراع بنقلها إلى مخازن الجهات المستوردة لها لتجنب وقوع حوادث مدمرة كتلك التي وقعت في ميناء بيروت البحري في لبنان، قبل أيام وأدت إلى مقتل وإصابة آلاف من المدنيين ودمار غير مسبوق.