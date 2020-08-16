حسام داغر: جمال الدنيا نقص منه حتة برحيل شويكار

عبر الفنان حسام داغر، عن حزنه لرحيل الفنانة شويكار، التي غادرت دنيانا يوم الجمعة الماضي، وتم تشييع جثمانها أمس السبت ودفنها بمقابر عائلتها بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشر "داغر"، صورة للفنانة القديرة شويكار، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق منه، وقوله: "جمال الدنيا نقص منه حتة برحيلك يا شويكار، صوتك بيرن في وداني "علشان تعرف دول تقليدهم حاجه بسيطة وسهلة عليا، ولا فيش أبداً واحدة منهم تقدر على تقليد مصرية"، ولا تقليدك إنتي يا شويكار.

وتابع: وداعاً شويكار، نجمة كبيرة ورجعت للسما، مع السلامة.

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

ويشارك داغر، في مسرحية جديدة تحمل اسم "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، ومحمود أسامة "أس أس"، وأحمد سلطان وسليمان عيد، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وإخراج أشرف عبدالباقي.