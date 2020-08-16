السيسي عن محور "بنها - المنصورة": عاوزين نريح الناس ونحسن التجارة

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس كامل الوزير في أثناء حديثه عن محور بنها المنصورة.

وقال الرئيس، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "لما جينا نعمل محاور من بنها حتى جمصة عشان تبقى الحركة في المحافظات مريحة، وزي الطريق ده بردو، إحنا عاوزين نعمل حاجة جيدة للناس وشعبنا وأهلنا، عشان نساعدهم ونريحهم مش عشان بس يتحركوا على الطريق، لكن عشان نحسن التجارة ونحرك الحاصلات الزراعية داخل الموانئ والقاهرة ومختلف المناطق وإلا تتلف".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.