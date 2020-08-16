مشرف "التنسيق": طلاب الدور الثاني لـ"الثانوية" مكانهم المرحلة الثالثة

كشف السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع للتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق 2020 لخريجي الثانوية العامة هذا العام فقط، وليس لخريجي السنوات الماضية.

وأضاف عطا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تنسيق طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة 2020، يقع مع طلاب شريحة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، موضحا أن الطالب يتم ترشيحه وفقا للحد الأدنى المعلن.

وتابع، رئيس قطاع التعليم، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية للتنسيق ارتفع عن العام الماضي بنسبة بسيطة، موضحا أن الحدود الدنيا لمجاميع الكليات لطلاب الثانوية العامة يخضع لمبدأ العرض والطلب، لافتا إلى أن اللجنة العليا للتنسيق تجري حاليا وضع الأعداد المقرر قبولها بالكليات.