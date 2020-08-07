"التعليم العالي": التسجيل على موقع تنسيق الجامعات يستمر أسبوعين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أطلقت اليوم "إنفوجراف" على الصفحة الرسمية للوزارة وكل مواقع التواصل الاجتماعي يحدد الخطوات التي ينبغي على الطلاب اتباعها في امتحان القدرات.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن فكرة القدرات تتضمن أن هناك بعض الكليات التي تحتاج بالإضافة لمجموع الثانوية العامة إلى مؤهلات خاصة مثل كليات الفنون الجميلة والموسيقية والرياضية والإعلام، لافتا إلى أنه يمكن للطالب التسجيل بالموقع الإلكتروني للالتحاق بامتحان القدرات أو التوجه لمكتب التنسيق بجامعة عين شمس واستخدام أحد الحواسيب هناك للتسجيل.

وأشار إلى أنه عند تسجيل الطلاب من خلال الموقع يظهر له موعد أداء اختبار القدرات للكلية التي اختارها، لافتا إلى أن الموقع مفتوح بدءا من غدا وحتى أسبوعين على الأقل، بحيث يختار الطالب كلية واحد أو أكثر، موضحا أنه سيتم قريبا الإعلان عن مواعيد فتح اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة.