حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة على حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي "وادي النطرون، إدكو" عن إزالة 5 حالات تعد عبارة عن إزالة حالة تعد بالزراعة على أراض أملاك دولة بمساحة 7 أفدنة، ببحيرة نبع الحمراء بوادي النطرون.

وإزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة 790 مترا بإدكو.