تركيا تسجل أعلى معدلات يومية للإصابات بكورونا منذ يونيو الماضي

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في تركيا اليوم، إلى أعلى مستوى يومي لها منذ يونيو الماضي، واقترب إجمالي عدد الوفيات من 6 آلاف.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على "تويتر"، أمس السبت، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بلاده زاد 1256 إصابة جديدة و21 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات والوفيات بالفيروس في تركيا 278 ألف وفقا لقناة "روسيا اليوم".

ولثلاثة أسابيع خلال الشهر الماضي، كانت أعداد الإصابات دون الألف حالة بقليل حتى 30 من يونيو حزيران.

وحذر الأطباء في وقت سابق من أن الفيروس بدأ يتفشى بين العاملين في الخدمات الطبية مع اكتسابه زخما خلال فصل الصيف قبل عودة المدارس وحضور الطلبة فيها المقررة الشهر المقبل.

ورفعت السلطات إجراءات عزل عام جزئي في الأول من يونيو الماضي، وفرضت مؤخرا غرامات على من لا يضع كمامة أو من لا يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

وقالت جمعية المسعفين التركية في تقرير لها، الجمعة الماضي، إنه واستنادا إلى تحليل فحوص الأجسام المضادة التي أجرتها الحكومة، فإن من المحتمل أن يكون هناك نحو 10 أضعاف من المصابين النشطين بفيروس كورونا أكثر مما تشير إليه الحصيلة الرسمية التي تعتمد على فحوص الفيروس.

وأضافت الجمعية أن 27 طبيبا و53 من العاملين في مجال الرعاية الصحية توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.