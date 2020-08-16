تركيا تدرب مرتزقة سوريين فى قطر قبل إرسالهم إلى ليبيا

كشف مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبدالرحمن عن تدريب حوالى 400 مرتزق سورى فى قطر منذ أشهر، وأنهم يتلقون التدريب فى إحدى القواعد العسكرية بأموال قطرية، ويجرى إرسالهم لاحقاً إلى ليبيا.

وقال مدير المرصد إنها «عملية مستمرة فى إطار تحضير تركيا لمعركة فى ليبيا، حال فشل أى حل سياسى». وأضاف أن المخابرات التركية توهم المرتزقة السوريين بنقلهم إلى قطر لحراسة مؤسسات حكومية، ثم تزج بهم إلى ليبيا، مشيراً إلى إرسال نحو 120 مسلحاً إلى ليبيا، وتم تجنيد هذه المجموعة فى المخيمات الواقعة بمناطق سيطرة هيئة تحرير الشام فى «إدلب» عبر سماسرة.

وتابع: «قيل لهم إن العملية تتعلق بالذهاب إلى قطر لحراسة منشآت حكومية مقابل راتب شهرى قدره 3 آلاف دولار»، مضيفاً: «بمجرد الوصول إلى تركيا عبر ما يُعرف بفصيل سليمان شاه والسلطان مراد، المواليين للاستخبارات التركية، يتم إخبارهم أن الوجهة ستكون ليبيا وبراتب شهرى قدره ألفا دولار». وتستعين «أنقرة» بآلاف المرتزقة لدعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة فايز السراج فى «طرابلس» ضد الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر.

من جهة أخرى، قالت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، فى تقرير أمس، إن «قطر كسرت الإجماع الخليجى وانحازت إلى إيران»، وسعت لرفض مشروع قرار أمريكى باستمرار الحظر على السلاح بإيران.

وأشارت «بلومبيرج» إلى أن مسئولين من قطر بعثوا إشارات بأن «الدوحة»، وهى جارة وشريك تجارى لإيران، أقل حماساً من الأعضاء الآخرين فى مجلس التعاون الخليجى بشأن الرسالة التى تدعم الموقف الأمريكى.