عاجل.. وزير النقل يستعرض إنجازات مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات إنَّ مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي تمّ التخطيط لتنفيذ 862.4 كيلو متر منها، وبالفعل تمّ الانتهاء من تنفيذ 89 كيلو وجار تنفيذ حاليًا 236.4 ومتبقي 537 كيلو، وهي خطوط لمترو الأنفاق الستة، إضافة للقطار الكهربائي وتطوير "ترام الرمل" ومترو أبو قير والقطار الكهربائي السريع السخنة العلمين.

وأضاف "الوزير"، خلال كلمته بحفل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من مشروعات مجال النقل، أنَّ مشروعات النقل البحري تمّ تطويرها فميناء الإسكندرية كانت مساحته 8.4 مليون متر مربع وحجم التداول به كان يمثل 40% من حجم تجارة مصر وتنتظر السفن خارج الميناء 5 أيام، وتمّ التخطيط لتنفيذ مشروعات 22 مليار جنيه وكان أهمها الأراضي شمال طريق "الماكس"، سواء الأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها أو أرضي من الدولة، وتمّ إضافة 400 ألف متر مربع من خارج الميناء و600 ألف ردم مسطحات ووصلنا لـ8.8 مليون متر وأنشأنا محورين للربط مع محور التعمير، ويتمّ إنشاء أرضفة جديدة بطول 3 كيلو، وحجم التداول المتوقع يزيد بعد عام ونصف من الآن لـ80 مليون طن سنويًا و"صفر انتظار" خارج الميناء.

وتابع وزير النقل، أنَّه "تمّ تنفيذ 5 ميين لامتر مكعب حتى الآن من إجمالي 8 ملايين متر مكعب، وفي شهر أكتوبر سيكون الردم قد انتهى".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.