"القومي للسينما" يفتتح نادي سينما "رموز مصرية" الثلاثاء المقبل

يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي نادي، سينما رموز مصرية، بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة بالقاهرة ومختلف المحافظات، الثلاثاء المقبل، في السابعة مساء بنادي الياسمين التابع للقوات المسلحة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وقالت شوقي، في بيان، إن من المقرر عرض فيلم "المحارب المشير أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما وحاصل علي العديد من الجوائز منها جايزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم تسجيلي في المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2015، وجائزة مسابقة مهرجان القوات المسلحة الأول للفيلم العسكري التسجيلي عام 2015.

يأتي ذلك في إطار مبادرة المركز القومي للسينما لنشر الثقافة السينمائية الهادفة بين الفئات العمرية المختلفة لخلق جيل يتذوق الفنون السينمائية بشتي أنواعها، ويكون الحضور مجانا لمحبي وعاشقي السينما، مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.