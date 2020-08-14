رئيسة المركز القومي للسينما تنعى سناء شافع بعد وفاته بـ 48 ساعة

نعت الدكتورة سعاد شوقي، رئيس المركز القومي للسينما، الفنان القدير سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا، أمس الأول، عن عمر يناهز الـ 77 عاماً.

وقالت "شوقي"، في بيان، ظهر متأخرا عن الوفاة بـ 48 ساعة، إن الوسط السينمائي والثقافي والفني فقد واحداً من أهم فناني ومخرجي الوطن العربي، الذي تتلمذ على يده الكثير من فناني ومثقفي السينما المصرية.

وتقدمت رئيس المركز القومي للسينما، بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الراحل عمل ممثلاً ومخرجآ مسرحياً، كما عين مدرسا بأكاديمية الفنون، ثم أستاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم أصبح عميداً له، وتولى منصب مدير مسرح الطليعة.

ومن آخر أعمال الفنان الراحل الفنية التي قدمها، كانت في رمضان الماضي، حين شارك بمسلسل "ليالينا 80"، إخراج أحمد صالح، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "القمر آخر الدنيا" إخراج تامر حمزة.