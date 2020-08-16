شاهده في أحضان زوجته.. تفاصيل ذبح عاطل على يد عامل في 15 مايو

أنهى عامل في منطقة 15 مايو بالقاهرة حياة عاطل ذبحا بالسكين بعد أن ضبطه في أحضان زوجته، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم 15 مايو بلاغا من سكان المنطقة بقيام "خليل.ع" عامل، بذبح عشيق زوجته بداخل إحدى عمارات العبد بدائرة القسم وبالانتقال والفحص والمعاين تبين العثور على جثة شاب أسفل العقار الذي شهد الواقعة.

وكشفت التحريات بأن المجني عليه تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم، وأثناء عودة المتهم إلى منزله وبفتح باب الشقة شاهد المجني عليه في وضع مخل مع زوجته داخل غرفة نومه، وقام بإحضار السكين وسدد عدة طعنات له، وقام المجني عليه بفتح باب الشقة والهرب ولكنه سقط قتيلا أسفل العقار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشرف.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.