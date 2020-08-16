"القاهرة": لم نعثر على مفقودين خلال رفع أنقاض عقار قصر النيل المنهار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية التنفيذية، رفع أنقاض العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل وسط القاهرة، والذي انهار صباح أمس السبت.

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن "عمليات رفع الأنقاض لم تسفر عن العثور على أي ضحايا حتى الآن".

جدير بالذكر أن العقار المنهار مسجل طراز معماري، وصادر له قرارا تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة ١٥٠٠ متر، ومكون من دور أرضى وأربعة أدوار.

ويوجد بالعقار شركة صرافة ومعرض للأثاث مغلق بالدور الأرضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الانهيار.

وأسفرت عمليات الإنقاذ لعقار قصر النيل المنهار عن إنقاذ ١٤ شخصًا وإسعاف اثنين بموقع الانهيار، وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.