 مد فترة قبول الحاصلين على ليسانس الحقوق والمؤهلات الجامعية بأكاديمية الشرطة

تقرر مد فترة قبول طلبات المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة من (الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق – الحاصلين على المؤهلات الجامعية المحددة) حتى يوم الخميس الموافق 17/ 9/2020 .

يأتى ذلك فى ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لحماية المترددين على مقار اللجان المختلفة من فيروس "كورونا" والتى تتطلب تقليص أعداد المترددين..وتماشياً مع المواعيد المحددة لإعلان النتائج بالنسبة لطلبة السنة الدراسية النهائية بالعديد من الجامعات المصرية.