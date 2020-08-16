وفد قضائي رفيع يهنيء المستشار عبدالله شوضة لتوليه رئاسة "النقض"

استقبل المستشارعبد الله شوضة رئيس محكمة النقض وفدا قضائيا رفيع المستوى لتهنئته على توليه رئاستي محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى .

وصرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض ومستشاررئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات العامة ، أن الوفد القضائي الذي هنأ المستشار عبدالله شوضة يتكون من المستشار عمرمروان وزير العدل والمستشار علاء الدين فؤاد أبو الحسن وزير شئون المجالس النيابية، والسادة رؤساء الهيئات القضائية المستشارسعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والوفود المرافقة لهم لتقديم التهنئة له.

حضر اللقاء المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى.