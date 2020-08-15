سرادقات لاستقبال المواطنين الراغبين في سداد جدية التصالح بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بالمنيا، إقامة سرادق لاستقبال المواطنين الراغبين فى سداد قيمة جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك نظرًا للتزاحم الشديد علي المركز التكنولوجي، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، والعمل علي راحة المواطنين والعاملين بالمركز.

كما أعلنت الوحدة المحلية عن تنظيف الحديقة المجاورة للمركز التكنولوجي وتهذيب الأشجار بها، وإقامة سرادق، وتخصيص كروت مرقمة للتسهيل علي المواطنين والعاملين بالمركز التكنولوجي.

وكانت المراكز التكنولوجية قد شهدت خلال الأيام الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ما دفع الوحدات المحلية للعمل فى الإجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين، بعد أن كان الإعلان عن آخر موعد لسداد قيمة جديدة التصالح اليوم، إلا أن رئيس مجلس الوزراء وافق على تمديد فترة السداد حتى 15 سبتمر المقبل للتسهيل على المواطنين، ومنع التزاحم فى المراكز التكنولوجية.