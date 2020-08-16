رئيس التحرير

محمود مسلم

محمد أنور يكثف تصوير "إسعاف يونس" لعرضه على watch it

كتب:

ضحى محمد
01:46 م | الأحد 16 أغسطس 2020
محمد أنور

محمد أنور

يكثف الفنان محمد أنور ساعات تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس"،  المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية .

ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، ويُعد المسلسل ثاني الأعمال التي ستُعرض على منصة watch it، عقب مسلسل "شديد الخطورة" للفنانين أحمد العوضي وريم مصطفى، من إخراج حسام على.

"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.

يُذكر أن محمد أنور شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثاني خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة.

اقرأ المزيد:

محمد أنور يبدأ تصوير أولى بطولاته المطلقة "إسعاف يونس"

محمد أنور يستعيد ذكرياته مع الثانوية العامة: كنت مموت نفسي مذاكرة

محمد أنور يدافع عن يوسف الشريف: عملت حاجات وندمت عليها وربنا يسامحني

محمد أنور ينشر صورة له عبر إنستجرام: أيام ماكان الواحد وشه ممكن يتكشف على الغريب

محمد أنور ينعى "إيتو" عبر تويتر: ربنا يرحمك