محمد أنور يكثف تصوير "إسعاف يونس" لعرضه على watch it

يكثف الفنان محمد أنور ساعات تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية .

ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، ويُعد المسلسل ثاني الأعمال التي ستُعرض على منصة watch it، عقب مسلسل "شديد الخطورة" للفنانين أحمد العوضي وريم مصطفى، من إخراج حسام على.

"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.

يُذكر أن محمد أنور شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثاني خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة.