محمد أنور يدافع عن يوسف الشريف: عملت حاجات وندمت عليها وربنا يسامحني

دافع الفنان محمد أنور عن الفنان يوسف الشريف للهجوم عليه بسبب تصريحه أنه يرفض أداء المشاهد الساخنة.

وقال أنور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على إيه كل الهري والكلام الفاضي وقلة الأدب اللي حصلت عشان الراجل ده قال إنه عنده مبدأ معين هو إنه ضد المشاهد الساخنة أو الأحضان والبوس والكلام ده لأنه ببساطة بيخاف ربنا ومش عاوز يغضبه وهو شغال بالمبدأ بقاله أكتر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع كمان وإنه هو مش ضد اللي بيعمل عكس كده ولا شايف نفسه أكتر احتراما من حد".

وأضاف: "فجأة كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان وناس قالوا ده إخوان وناس قالت طب روح حجب مراتك الأول وبعدين اتكلم وناس طلعتله مشاهد من أعمال قديمة هو بيحضن فيها وقالوا أيام ما كان بيحب التلامس وكمية قلة أدب في موضوع الراجل طرحه بكل احترام وقال إنه فيه ممثلين كتير زيه أصلا مش بيحبوا يعملوا ده أو ندمو أصلا على أعمال هما قدموها في البداية وبعدين شافوا إنه ماينفعش إنه يعمل كده تاني".

وتابع: "وعلى فكرة بقى هو صح والله العظيم وأنا نفسي اللي لسه ببدأ عملت حاجات وندمت إني عملتها ونفسي ربنا يسامحني عليها"، مختتمًا: "افتكر إنك لما بتموت وانت سايب صدقة جارية بتنفعك في قبرك وتزود حسناتك ..ممكن كمان تعمل عمل يعتبر ذنب جاري وبعد ماتموت يفضل يزود سيئاتك".