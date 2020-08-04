محمد أنور يستعيد ذكرياته مع الثانوية العامة: كنت مموت نفسي مذاكرة

نشر الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ذكرياته مع الثانوية العامة، تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال أنور: "أنا في ثانوية عامة كنت مموت نفسي في المذاكرة علشان كان نفسي ادخل كلية الهندسة جامعة القاهرة وفي الآخر جبت 73% دخلوني كلية هندسة في ليبيا جامعة الفاتح في طرابلس".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".