المبعوث الأمريكي بأفغانستان يدعو لبدء المفاوضات الداخلية بأقرب وقت

دعا المبعوث الأمريكي في أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم، الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى بدء المفاوضات الأفغانية الداخلية في أقرب وقت، معربًا عن إدانته للهجوم الذي تسبب في إصابة عضوة بارزة بفريق المفاوضات.

ووصف زاد، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الهجوم الذي أصيبت فيه فوزية كوفي بالعاصمة كابول بأنه جبان وإجرامي نفذه من يسعون لتأخير وعرقلة عملية السلام الأفغانية.

وأعرب المبعوث الأمريكي عن ارتياحه لنجاة كوفي من الهجوم بإصابات طفيفة قائلاً إنها صوت مهم بفريق المفاوضات ومدافع قوي عن حقوق المرأة، وفقًا لما ذكرته قناة "طلوع" الأفغانية.

وتعرضت كوفي أمس السبت لهجوم مسلح على طريق سريع يربط العاصمة كابول بإقليم باروان، وهي واحدة من 4 نساء بفريق التفاوض المؤلف من 21 شخصًا ومعظمه من الذكور.