مصرع 10 مدنيين في انفجارين متتاليين جنوبي أفغانستان

لقي 10 مدنيين مصرعهم جراء انفجارين متتاليين هزا إقليم قندهار جنوب أفغانستان، وفقا لما ذكرته أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم.

وأكد المتحدث باسم شرطة قندهار جمال ناصري، اليوم، أن الانفجارين وقعا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في منطقة أرجستان.

وقال ناصري، إن الانفجار الأول وقع في منطقة شنراي في أرجستان واستهدف سيارة مدنية، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 8 مدنيين.

وأضاف ناصري، أن الانفجار الثاني وقع في منطقة البرج بالمنطقة، وأسفر عن مقتل اثنين من المارة.

ولم يعلن أي فرد أو جماعة بما في ذلك "طالبان" مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن، ومع ذلك ألقت السلطات المحلية الأفغانية باللوم على العناصر المسلحة المناهضة للحكومة في التفجيرات.

وكثيرا ما يستخدم مسلحو طالبان والمتمردون الآخرون الأجهزة المتفجرة لاستهداف أفراد الأمن والموظفين الحكوميين، غير أن غالبية هذه الهجمات تتسبب في قتل أو إصابة المدنيين.