البطريرك الماروني: لبنان يحتاج لحكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن لبنان يحتاج إلى حكومة إنقاذ تتبنى الخيارات الوطنية وتنسجم مع مطالب الشعب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لتجاوز الأزمات والاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد.

وحذر الراعي، في كلمة خلال قداس عظة الأحد، المسؤولين السياسيين والكتل النيابية والأحزاب في لبنان من خطورة "حجب الثقة الدولية عنهم" على مستوى السلطات التشريعية والإجراءات والإدارية والقضائية، في ضوء الوضع الراهن الذي يمر به لبنان والذي يقتضي وجوب البدء فورا بالتغيير.

وأوضح الراعي: "الشعب يريد حكومة تنقض الماضي بفساده، وتنقض الأداء والسلوك والذهنية الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا إنقاذ السلطة والطبقة السياسية الشعب يريد حكومة منسجمة معه لا مع الخارج، وملتقية في ما بين مكوناتها حول مشروع إصلاحي".

وأضاف البطريرك الماروني، أن "الإصلاح الذي نفهمه ليس إصلاحا إداريا فقط، بل إصلاح القرار الوطني بأبعاده السياسية والأمنية والعسكرية الشعب يريد أن يكون التمسك بالثوابت والمبادئ الوطنية، والإقرار بسلطة الشرعية دون سواها، كأساس المشاركة في الحكومة".

وتابع البطريرك الماروني قائلا: "ليعلم الجميع أن لا حكومة وحدة وطنية من دون وحدة فعلية؛ ولا حكومة إنقاذ من دون شخصيات منقذة، ولا حكومة توافق من دون اتفاق على الإصلاحات إننا نريد مع الشعب حكومة للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني، لا حكومة للأحزاب والطوائف والدول الأجنبية".

وشدد الراعي، على أن لبنان يمر بمحنة قاسية، على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، وتفاقمت مع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبلغت ذروتها بانفجار ميناء بيروت البحري، داعيا الأجهزة الأمنية إلى احتضان المتظاهرين والمحتجين في الشارع اللبناني.