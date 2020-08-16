حملة لمنع إقامة سوق الأحد في شبين القناطر بالقليوبية

قال اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إنه جرى شن حملة مكبرة صباح اليوم لفض سوق الأحد الأسبوعي بالمدينة من على شريط السكة الحديد، ونقلهم إلى المكان المخصص لهم.

وأكد الدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، أن المحافظ تواصل مع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، وجرى الاتفاق على إقامة سور على جانبي تلك المنطقة لمنع إقامة السوق مرة أخرى، وعدم تكرار هذا المشهد الذي يعرض حياة الأهالي للخطر.

وأوضح السكرتير العام، أنه سيجري تطوير المزلقان لمنع مرور المواطنين قبل وبعد المزلقان، وسيكون سوقا كبيرا وتجري السيطرة على المزلقان لمنع وقوف المواطنين لبيع منتجاتهم، إلى جانب إقامة سور على المزلقان.

وحول إمكانية تكرار هذا المشهد مرة أخرى ذكر عواد، أن المحافظة ستقوم بتوجيه المواطنين لمنطقة عزبة الشقري، حيث إن هناك سوقا مدشنا لهم بالفعل، والذي يبعد عن مكان السوق الحالي 200 متر، مضيفا أن الباعة يلجأون للمكان القديم للسوق لأنهم يعتقدون أنهم لن يبيعوا بضاعتهم في أي مكان آخر.