أحمد جمال يحتفل بنجاح "من غير مجاملة" الثلاثاء المقبل

يحل الفنان أحمد جمال ضيفًا ببرنامج "الراديو بيضحك"، الثلاثاء المقبل، بالراديو 9090ن من السادسة حتى الثامنة مساء، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، للاحتفال بنجاح أحدث أغانيه "من غير مجاملة" التي طرحها مؤخرًا، وحققت نجاحًا كبيرًا مثلما ظهر في تخطي مشاهدات الكليب المليون الأول في أقل من أسبوع.

كما يتحدث خلال الحلقة عن كواليس آخر أعماله الغنائية ممثلة في "إحنا مش بتوع حداد"، وغيرها من الأغاني التي طرحها خلال العام الجاري.