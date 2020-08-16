السبكي يروج لـ"توأم روحي" بصورة من حفل زفاف الرداد على أمينة خليل

روج المنتج أحمد السبكي لفيلمه الجديد "تؤام روحي"، والمقرر عرضه بدور العرض يوم 19 أغسطس الجاري.

ونشر "السبكي" صورة تجمع "الرداد" و"خليل" خلال الاحتفال بزواجهما ضمن أحداث الفيلم، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "وخلاص يا عيوني من اليوم دة على حضنه هتصحي وهتباتي.. علشان لبعض اطمنا وحلمنا وقلوبنا مأمناه.. قدرنا نمشي بحبنا بنوصله لبيت أحلام".

"توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018، وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصري وبيومي فؤاد وحسن حسني ومحمد لطفي وسامية الطرابلسي، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.