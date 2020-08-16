محور روض الفرج والدائري الإقليمي.. رسوم استخدام خدمات النقل والكباري

قدّمت وزارة النقل خلال الست سنوات الماضية عددًا من الإنجازات، كان من أبرزها مشروعات مترو الأنفاق والتي بلغت تكلفتها ما يقرب من 33.1 مليار جنيه.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال حفل افتتاح الرئيس السيسي لبعض مشروعات النقل اليوم إنّ وزارة النقل تنفذ مشروعات بـ1.1 تريليون جنيه في مجال الطرق والكباري، منها 377 مليار جنيه بالسكك الحديدية، و142 مليار جنيه بالأنفاق والجر الكهربائي.

وتستعرض "الوطن" أسعار خدمات النقل والكباري التي تم تطويرها خلال الست سنوات الماضية وفقًا لآخر تسعيرة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق على النحو التالي:

طريق شبرا بنها الحر

وتبلغ قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها على طريق شبرا بنها الحر 15 جنيهًا للسيارات الملاكي والرحلات وسيارات الأجرة الرخصة الخاصة، و5 جنيهات لسيارات الأجرة المرخصة، و35 جنيهًا لسيارت النقل الفارغة يضاف إليها رسوم تختلف على حسب وزن الحمولة إذا كانت محملة.

الدائري الإقليمي

وتبلغ قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها نظير المرور عليه 10 جنيهات لكل أنواع السيارات الصغيرة، و15 جنيهًا لسيارات الجامبو، و25 جنيهًا على سيارات النقل الثقيل فارغة.

طريق العين السخنة

تبلغ قيمة الكارتة المحصلة نظير المرور عليه 10 جنيهات للملاكي، و5 جنيهات لسيارات الأجرة والرحلات.

طريق إسكندرية الصحراوي

وتبلغ قيمة كارتة المرور التي يتم تحصيلها نظير استخدامه 10 جنيهات لسيارات الملاكي والميكروباص، و20 جنيهًا للأتوبيس.

طريق إسماعيلية الصحراوي

تبلغ قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها نظير استخدامه 10 جنيهات للملاكي والميكروباص.

طريق الجلالة

تبلغ قيمة الكارتة المحصلة مقابل استخدام هذا الطريق 5 جنيهات لميكروباصات الأجرة الخاصة والسياحة، و25 جنيهًا للملاكي، و30 جنيهًا للنقل الفردي والثقيل.

محور روض الفرج

تبلغ قيمة الكارتة المحصلة عليه 20 جنيهًا للملاكي، و10 جنيهات للأجرة، و20 جنيهًا للأوتوبيس، و30 جنيهًا للنقل الثقيل، و25 جنيهًا للنقل الفردي، و15 للميني باص، و10 للربع نقل، و5 للدراجة البخارية.

طريق الضبعة

تبلغ قيمة كارتة المرور التي يتم تحصيلها مقابل استخدام هذا الطريق 10 جنيهات لمختلف أنواع السيارات.

طريق السويس

وتبلغ رسوم كارتة المرور 10 جنيهات للملاكي والميكروباص، و20 جنيهًا للنقل الفردي، و25 للأتوبيس، و30 جنيهًا للنقل الثقيل.

نفق الشهيد أحمد حمدي

وتبلغ قيمة الكارتة المحصلة مقابل المرور من هذا النفق 20 جنيهًا للملاكي والربع نقل و30 جنيهًا للميني باص، و100 جنيه للأوتوبيس.