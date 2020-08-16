عاجل.. وزير النقل يعلن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية في أكتوبر 2021

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات إنَّ محطة "هليوبلس الجديدة" تنفذها شركة المقاولون العرب وتمّ تنفيذها بنسبة 38%.

وأعلن وزير النقل، خلال حديثه بحفل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من المشروعات القومية بمجال النقل، أنَّه سيتمّ الانتهاء من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو بالكامل في شهر أغسطس 2021، قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بشهرين لتجريب المواصلات الجديدة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.