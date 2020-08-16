وزير النقل: نعمل على توسيع الطريق الدائري "الأوتوستراد - المريوطية"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يجرى توسيع الطريق الدائري "الأوتوستراد-المريوطية" بطول 12 كم، مشيرًا إلى أنه يجرى توسيع كل دوائر المرور نتيجة إنشاء طريق خدمة على الجانبين.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "أي مناطق متاح فيها التوسعة، فإننا نعمل على تدشين جسر فيها مكون من 3 حارات ونترك طريق خدمة لحركة الأهالي".

وتابع: "هناك بعض المناطق في محيط الطريق الدائري "الأوتوستراد-المريوطية" لا تستوعب أي مشروعات جديدة لهذا فإننا نزعنا ملكية بعض الأراضي وجاري تعويض السكان لإزالة كل هذه المنازل وتوسيع الطريق إلى 7 حارات و7 حارات، عدا كوبري المنيب".

وأوضح، أن طول كوبري المنيب يبلغ نحو 3 كيلو مترات على النيل الشرقي والنيل الغربي: "بنعمل كوبري جديد بالكامل، بواقع 4 حارات شمال و4 حارات جنوب".