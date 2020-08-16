الوزير: عدم التزام المواطنين سر عجزنا عن الحلول الهندسية العادية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، "في 29 يونيو، 27 كوبري ومحور نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشرق القاهرة، بتكلفة 22 مليار جنيه، كان أهمها محور الفريق العصار، وكوبري الشهيد هشام بركات".

وأضاف الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "نتيجة لعدم الالتزام بحدود الارتفاعات المحددة والكثافات البنائية التي يجب اتباعها صارت الشوارع مخنوقة، وعجزنا عن تنفيذ الحلول الهندسية العادية المتعارف عليها، فكان يجب التدعيم بالإشارات الرباعية حيث تقف السيارات في كل اتجاه ويستخدم الناس الطريق بمنتهى الأمان، ولهذا أنشأنا عددًا كبيرًا من الكباري في منطقة شرق القاهرة".

وكان السفير بسام راضي قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدي المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.