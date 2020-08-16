مهدي العمدة لـ"الوطن": مقترح للبرلمان بزيادة مقاعد نواب مطروح

أعلن نائب مطروح مهدي العمدة عضو مجلس النواب الانتهاء من إعداد مقترح بزيادة عدد النواب فى المجلس المقبل، على مستوى محافظة مطروح إلى 6 نواب، بدلًا من خمسة.

وقال النائب لـ"الوطن"، إن المقترح أقرته لجنة مشكلة داخل حزب مستشقبل وطن، وسيقدم للبرلمان خلال الأيام المقبلة للموافقة عليه.

وأضاف أن المقترح يتضمن أن مطروح دائرتين فى انتخابات النواب المقبلة، منها 4 نواب على القائمة ونائبين فردي، منهما نائب في الدائرة الأولى فردي، ونائب في الدائرة الثانية فردي.

وأشار إلى أن هذه التقسيمة سترضي جميع القبائل في مطروح وستنهي الصراع بين القبائل وبعضها نهائيا، وسيكون الصراع داخل القبيلة الواحدة، وليس بين القبائل، وهذا شىء جيد كي تقوم القبيلة باختيار أفضل المرشحين لديها ليمثلها في مجلس النواب.

ولفت النائب إلى أنه بعد الموافقة من البرلمان على هذا المقترح المقدم من نواب مطروح، ستصبح مطروح لها 3 نواب في مجلس الشيوخ نائبان بالانتخاب ونائب بالتعيين، بالإضافة إلى 6 نواب في مجلس النواب، جميعهم بالإنتخاب ليمثل مطروح في مجلسي الشيوخ والنواب 9 نواب.