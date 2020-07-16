نائب مطروح: محول كهرباء وأعمدة إنارة بقرية الفاخري

أعلن نائب مطروح أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية، عن موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على محول كهرباء بمشتملاته والأعمدة للجهد المتوسط والمنخفض لقرية الفاخري "تجمع عنيزه" بناء على الطلب المقدم من النواب أحمد رسلان ومهدى العمده ورزق جالي.

وقال "رسلان"، اليوم، إن هناك اهتماما بأهالي مطروح في جميع المدن لتوصيل المرافق والخدمات الحيوية من كهرباء وخطوط مياه شرب وطرق أسفلتية خاصة المناطق المحرومة في القرى والنجوع.

وأضاف أننا نسعى لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات ومنها الصحة والتعليم والشباب والرياضة.