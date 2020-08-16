استرداد 38 فدانا من أراضي الدولة في مركز سمالوط بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، عن استرداد 38 فدانا من أراضي أملاك الدولة.

كان محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، وجه بتنفيذ حملات الاسترداد والإزالات، وجرى إزالة حالة بناء مخالف طبقا للقانون 119 لسنة 2008، كما تم استرداد 38 فدانا بالضهير الصحراوي الغربي، بإشراف عماد حسن نائب رئيس المركز، وعلى عبد اللطيف رئيس قرية العزيمة، وبتأمين من قوات مركز سمالوط غرب.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، شدد على متابعة أعمال تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، بمركز سمالوط، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة لاستكمال إجراءات التقنين.