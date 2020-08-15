7 إصابات جديدة بكورونا في محافظة المنيا وشفاء 22 حالة

سجلت محافظة المنيا 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تعافي 22 مصابا جديدا من الفيروس، داخل مستشفيات المحافظة المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بحسب مصادر طبية.

قال مسؤول بمديرية الصحة بالمحافظة، إن "الإصابات تنخفض بشكل تدريجي وملحوظ وتكاد تكون منعدمة في بعض المراكز".

وأكد أن "ارتفاع درجات الحرارة خاصة بمحافظات الصعيد قلل من حدة انتشار الفيروس خلال شهر أغسطس الجاري".

وأضاف المسؤول أن "حالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد بلغت 7 فيما تماثل 22 للشفاء بعد تحول نتائج عيناتهم من الإيجابية للسلبية، وقد تقرر خروجهم من المستشفيات".

وتابع أن "الـ14 مستشفى المخصصة لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، استقبلت أقل من 70 مصابًا خلال أسبوع واحد".

وكان محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قد شدد على الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المراكز.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بمتابعة المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية بوسائل المواصلات العامة، وكذا مقار المصالح الحكومية والخدمية.