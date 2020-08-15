المنيا ثالث المحافظات استجابة لشكاوى المنظومة الحكومية

احتلت المنيا الترتيب الثالث بين محافظات الجمهورية، في نسب الإنجاز المتميزة وسرعة الاستجابة وإزالة أسباب الشكاوى المتعلقه بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال شهر يوليو الماضي.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن جهود محافظات المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية، الجيزة، البحيرة، بورسعيد، القليوبية، الإسماعيلية ، الفيوم، دمياط، بنى سويف، الإسكندرية، السويس وأسيوط، برزت بنسب إنجاز متميزة في سرعة الاستجابة وإزالة أسباب الشكوى التي تقع في نطاق اختصاصها.

وأضاف أن المنظومة استمرت في تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق "واتس آب"، لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث استقبلت المنظومة حوالى 21 ألف رسالة وصورة خلال الشهر، حول أماكن تراكمات القمامة والمخلفات تم ترجمتها إلى 2373 شكوى، وتم توجيها للجهات المختصة وتم الاستجابة لـ 79%.

أوضح "الرفاعي" أن المنظومة استقبلت 118 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو 2020، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 112 ألف شكوى، وتم توجيه 95 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 17 الف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار، وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات، ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها، وجار استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.